Украинские беспилотники сбиты в Липецкой области

Фото: министерство обороны РФ

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько украинских беспилотников в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

На место уже выехали оперативные службы. Артамонов уточнил, что средства РЭБ и ПВО еще продолжают работать. Он также попросил местных граждан не размещать в Сети фото и видео, связанные с последствиями атак дронов или их пролетов.

"Это помогает противнику корректировать направление и точность. Публикуя и пересылая фото и видео, вы ставите под угрозу себя и своих близких", – предупредил глава региона.

Прошедшей ночью атакам ВСУ подверглись еще несколько российских регионов. После удара БПЛА в Казани загорелась газовая цистерна, а силы ПВО сбили над Ростовской и Тульской областями 14 и 16 вражеских беспилотников соответственно. Еще 17 БПЛА сбиты над Орловской областью.

Кроме того, опасность атаки БПЛА объявлялась в Самарской области, а силы ПВО и РЭБ сбили дрон в небе над Воронежем. Массированной атаке беспилотников подверглись также Саратов и Энгельс.

