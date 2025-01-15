Chosun Ilbo: полиция Южной Кореи арестовала и. о. главы службы охраны президента

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Южнокорейские полицейские арестовали исполняющего обязанности главы службы охраны президента страны Ким Сон Хуна. Об этом сообщает издание Chosun Ilbo.

По данным газеты, во время ареста он находился на территории резиденции президента Юн Сок Еля. В данный момент Ким Сон Хуна конвоируют.

Как сообщает Yonhap News, адвокаты Юн Сок Еля обсуждают его добровольный выход из резиденции со специалистами Управления антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих.

В конце декабря суд в Южной Корее утвердил ордер на арест Юн Сок Еля в рамках расследования дела об импичменте и военном положении. Главу Южной Кореи подозревают в мятеже и препятствовании осуществлению исполнительной власти.

Первое голосование по вопросу импичмента Юн Сок Елю состоялось в парламенте 7 декабря. Однако тогда его так и не объявили из-за бойкота со стороны правящей партии. Тем не менее Юн Сок Ель заявил, что готов пройти через процедуру импичмента или расследования против него.

Его организовали после того, как глава государства ввел военное положение в стране. Тогда он заявил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

Повторное голосование по вопросу импичмента было проведено 14 декабря. Парламент Южной Кореи выступил за отстранение лидера страны от власти.

В начале января силовики прибыли в резиденцию президента, чтобы арестовать его. Однако на месте они столкнулись с военными, которые охраняли здание и самого президента, заблокировав проход в резиденцию.

Спустя некоторое время было принято решение приостановить исполнение ордера на арест Юн Сок Еля. Причиной стала невозможность его исполнения после более 5 часов противостояния с охраной главы государства.