Yonhap: президент Южной Кореи отверг обвинения в мятеже

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ель отвергает обвинения в мятеже, но готов сотрудничать со следствием. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на юристов президента.

В материале отмечается, что Юн Сок Ель намерен обозначить свою позицию на слушаниях в суде, если они будут открытыми. При этом адвокаты не смогли ответить, явится ли президент на допрос в прокуратуру 21 декабря. На допрос 15 декабря он не пришел.

Ранее полномочия Юн Сок Еля были приостановлены в результате импичмента в парламенте. Сам президент заявлял, что готов пройти через процедуру импичмента или расследования против него.

Его организовали после того, как глава государства ввел военное положение в стране. Тогда он заявил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

Спустя время южнокорейский парламент приостановил работу. В свою очередь, спикер парламента страны У Вон Сик объявил режим военного положения в республике недействительным. На заседании он сказал, что все 190 присутствовавших депутатов проголосовали за отмену военного положения.

Президент Южной Кореи согласился оформить отмену военного положения. Вместе с тем он призвал парламент немедленно прекратить мешать нормальному функционированию страны.