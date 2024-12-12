Президент Южной Кореи заявил о готовности к процедуре импичмента

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Президент Республики Корея Юн Сок Ель в обращении к стране заявил, что готов пройти через процедуру импичмента или расследования против него. Об этом сообщает агентство Yonhap.

"Я с честью пройду через импичмент или расследование", – заявил президент.

Председатель правящей партии Республики Корея "Гражданская сила" Хан Дон Хун заявил, что президента необходимо отстранить от власти посредством импичмента. Он подчеркнул, что депутаты правящей партии должны голосовать "по совести" на следующем голосовании об импичменте.

Прошлое голосование по импичменту Юн Сок Еля 8 декабря провалилось, поскольку большинство законодателей от правящей партии бойкотировали его.

Президент Южной Кореи ввел военное положение в стране 3 декабря. По данным СМИ, он заявил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

Спустя время южнокорейский парламент приостановил работу. В свою очередь, спикер парламента страны У Вон Сик объявил режим военного положения в республике недействительным. На заседании он сказал, что все 190 присутствовавших депутатов проголосовали за отмену военного положения.

Президент Южной Кореи согласился оформить отмену военного положения. Вместе с тем он призвал парламент немедленно прекратить мешать нормальному функционированию страны.

После члены Демократической партии потребовали немедленной отставки Юн Сок Еля. Данная партия вместе с пятью оппозиционными фракциями Южной Кореи направили в парламент проект импичмента против президента страны.