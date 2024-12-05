Yonhap: президент Южной Кореи принял отставку главы Минобороны страны Ким Ен Хена

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ель принял прошение об отставке министра обороны страны Ким Ен Хена. Об этом сообщает агентство Yonhap News.

По информации издания, на место Ким Ен Хена назначили посла Южной Кореи в Саудовской Аравии Чхве Бен Хека.

Президент Южной Кореи ввел военное положение в стране 3 декабря. По данным СМИ, он заявил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

Спустя время южнокорейский парламент приостановил работу.

В свою очередь, спикер парламента страны У Вон Сик объявил режим военного положения в Южной Корее недействительным. На заседании он сказал, что все 190 присутствовавших депутатов проголосовали за отмену военного положения.

Президент республики согласился оформить отмену военного положения. Вместе с тем он призвал парламент немедленно прекратить мешать нормальному функционированию страны.

После члены Демократической партии потребовали немедленной отставки Юн Сок Еля. Данная партия вместе с пятью оппозиционными фракциями Южной Кореи направили в парламент проект импичмента против президента страны.

По данным СМИ, парламент уже внес на рассмотрение предложение о вынесении импичмента Юн Сок Елю. Голосование по предложению должно быть проведено в течение 24–72 часов.