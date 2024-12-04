Reuters: в Южной Корее парламент внес на рассмотрение предложение об импичменте президенту

Фото: 123RF/fadlan1

Парламент Южной Кореи внес на рассмотрение предложение о вынесении импичмента президенту страны Юн Сок Елю, передает агентство Reuters.

Как говорится в материале издания, голосование по предложению должно быть проведено в течение 24–72 часов.

Президент Южной Кореи ввел военное положение в стране 3 декабря. Как писали СМИ, он заявил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

Спустя время южнокорейский парламент приостановил работу.

В свою очередь, спикер парламента страны У Вон Сик объявил режим военного положения недействительным. На заседании он сказал, что все 190 присутствовавших депутатов проголосовали за его отмену.

Позже президент республики согласился оформить отмену военного положения. Вместе с тем он призвал парламент немедленно прекратить мешать нормальному функционированию страны.

При этом члены Демократической партии потребовали немедленной отставки Юн Сок Еля. Данная партия вместе с пятью оппозиционными фракциями Южной Кореи направили в парламент проект импичмента против президента страны. Однако правящая партия Южной Кореи "Гражданская сила" решила голосовать против импичмента.

О своей отставке уже сообщило руководство администрации президента и министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен. Аналогично хотят поступить и все члены кабмина.