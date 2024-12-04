Yonhap: правящая партия Южной Кореи проголосует против импичмента президенту

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Правящая партия Южной Кореи "Гражданская сила" решила голосовать против импичмента президенту Юн Сок Елю. Об этом сообщило агентство Yonhap.

"Правящая партия на общем собрании депутатов утвердила партийную линию на то, чтобы голосовать против импичмента президенту Юну", – говорится в сообщении агентства.

Президент Южной Кореи ввел военное положение в стране 3 декабря. По данным СМИ, он заявил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

Спустя время южнокорейский парламент приостановил работу.

В свою очередь, спикер парламента страны У Вон Сик объявил режим военного положения в Южной Корее недействительным. На заседании он сказал, что все 190 присутствовавших депутатов проголосовали за отмену военного положения.

Президент республики согласился оформить отмену военного положения. Вместе с тем он призвал парламент немедленно прекратить мешать нормальному функционированию страны.

После члены Демократической партии потребовали немедленной отставки Юн Сок Еля. Данная партия вместе с пятью оппозиционными фракциями Южной Кореи направили в парламент проект импичмента против президента страны.

О своей отставке уже сообщило руководство администрации президента и министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен. Аналогично хотят поступить и все члены кабмина.