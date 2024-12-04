МИД Китая отказался комментировать ситуацию в Южной Корее

Фото: РИА Новости/Анна Раткогло

Министерство иностранных дел Китая отказалось комментировать ситуацию в Южной Корее. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.

Глава ведомства также уточнил, что принял к сведению информацию о ситуации в Южной Корее.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел военное положение в стране 3 декабря. По данным СМИ, он провел экстренное совещание, после которого заявил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

Спустя время южнокорейский парламент приостановил работу. Командующий военным положением, начальник штаба сухопутных войск республики Пак Ак Су ввел запрет на деятельность политических партий и объединений.

В свою очередь, спикер парламента страны У Вон Сик объявил режим военного положения в Южной Корее недействительным. На заседании он сказал, что все 190 присутствовавших депутатов проголосовали за отмену военного положения.

Президент республики согласился оформить отмену военного положения на ближайшем заседании правительства. Вместе с тем он призвал парламент немедленно прекратить мешать нормальному функционированию страны.

После члены Демократической партии потребовали немедленной отставки Юн Сок Еля. По версии СМИ, данная партия вместе с пятью оппозиционными фракциями Южной Кореи направили в парламент проект импичмента против президента страны.

О своей отставке уже сообщило руководство администрации президента и министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен. Аналогично хотят поступить и все члены кабмина.

