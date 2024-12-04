Руководство администрации президента Южной Кореи подало в отставку

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Руководство администрации президента Южной Кореи Юн Сок Еля подало в отставку на фоне ситуации с введением и отменой военного положения в стране. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на сообщение офиса президента.

Данное решение было принято во время заседания руководящего состава, которое прошло 4 декабря под председательством главы администрации президента Чон Чжин Сока.

3 декабря Юн Сок Ель ввел в Южной Корее военное положение после проведенного ночью экстренного совещания. Президент страны сообщал об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента. По его словам, военное положение было необходимо, чтобы "искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок".

Спустя некоторое время парламент Южной Кореи приостановил свою работу. Командующий военным положением, начальник штаба сухопутных войск республики Пак Ак Су ввел запрет на деятельность политических партий и объединений.

Позже спикер южнокорейского парламента У Вон Сик объявил режим военного положения в стране недействительным. На заседании он заявил, что все 190 присутствовавших депутатов проголосовали за отмену военного положения в стране.

В связи с этим южнокорейские партии, в том числе и правящая фракция страны "Гражданская сила", потребовали от президента отменить военное положение. Юн Сок Ель согласился с требованием и сообщил, что уже отозвал военных.

Члены главной оппозиционной Демократической партии Южной Кореи также заявили о необходимости немедленной отставки президента страны, пригрозив ему процедурой импичмента.