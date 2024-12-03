03 декабря, 23:54Политика
Командование военным положением в Южной Корее расформировано
Фото: AP Photo/Lee Jin-man
Командование военным положением, введенным в Южной Корее президентом Юн Сок Елем, было расформировано. Об этом сообщает агентство Yonhap News.
Военнослужащие, привлеченные к обеспечению режима военного положения, уже вернулись в места постоянной дислокации на свои базы.
По данным комитета начальников военных штабов Южной Кореи, обстановка на границе с КНДР остается обычной.
3 декабря Юн Сок Ель ввел в Южной Корее военное положение после проведенного ночью экстренного совещания. Президент страны сообщал об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента. По его словам, военное положение было необходимо, чтобы "искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок".
Спустя некоторое время парламент Южной Кореи приостановил свою работу. Командующий военным положением, начальник штаба сухопутных войск республики Пак Ак Су ввел запрет на деятельность политических партий и объединений.
Позже спикер южнокорейского парламента У Вон Сик объявил режим военного положения в стране недействительным. На заседании он заявил, что все 190 присутствовавших депутатов проголосовали за отмену военного положения в стране.
В связи с этим южнокорейские партии, в том числе и правящая фракция страны "Гражданская сила", потребовали от президента отменить военное положение. Юн Сок Ель согласился с требованием и сообщил, что уже отозвал военных.
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