Посольство РФ в Южной Корее заявило о нормализации обстановки в республике

Фото: ТАСС/Игорь Иванов

Обстановка в Сеуле и иных городах Южной Кореи стабилизировалась после отмены военного положения в стране. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу российского посольства.

По информации дипмиссии, сейчас в республике не выявлено угроз массовых беспорядков, которые бы помешали жизнедеятельности граждан. Транспортные, социальные и промышленные объекты функционируют в штатном режиме, уточнили в посольстве.

Однако ведомство попросило россиян следить за развитием событий в Южной Корее и не участвовать в массовых мероприятиях на политическую тему.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел военное положение в стране 3 декабря. По данным СМИ, он провел экстренное совещание, после которого заявил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

Спустя время южнокорейский парламент приостановил работу. Командующий военным положением, начальник штаба сухопутных войск республики Пак Ак Су ввел запрет на деятельность политических партий и объединений.

В свою очередь, спикер парламента страны У Вон Сик объявил режим военного положения в Южной Корее недействительным. На заседании он сказал, что все 190 присутствовавших депутатов проголосовали за отмену военного положения.

Президент республики согласился оформить отмену военного положения на ближайшем заседании правительства. Вместе с тем он призвал парламент немедленно прекратить мешать нормальному функционированию страны.

После члены Демократической партии потребовали немедленной отставки Юн Сок Еля. По версии СМИ, данная партия вместе с пятью оппозиционными фракциями Южной Кореи направили в парламент проект импичмента против президента страны.

О своей отставке уже сообщило руководство администрации президента, аналогично хотят поступить и все члены кабмина.

