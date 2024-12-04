Кабмин Южной Кореи хочет уйти в отставку в полном составе

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Все члены кабмина Южной Кореи выразили намерение премьер-министру страны Хану Доксу уйти в отставку на фоне ситуации с введением и отменой военного положения. Об этом сообщает газета Chosun Ilbo со ссылкой на аппарат премьера Южной Кореи.

Окончательное решение будет принято после встречи в 14:00 по местному времени (08:00 по Москве). В рамках встречи руководство пропрезидентской партии "Гражданская сила" и помощники президента обсудят ситуацию с военным положением.

Южнокорейский президент Юн Сок Ель ввел военное положение в стране 3 декабря. По данным СМИ, глава государства провел экстренное совещание ночью, после которого заявил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента. Он отметил, что военное положение необходимо, чтобы "искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок".

Позже парламент Южной Кореи приостановил свою работу. Командующий военным положением, начальник штаба сухопутных войск республики Пак Ак Су ввел запрет на деятельность политических партий и объединений. В этот период в стране также нельзя будет проводить какие-либо митинги.

В свою очередь, спикер южнокорейского парламента У Вон Сик объявил режим военного положения в стране недействительным. На заседании он заявил, что все 190 присутствовавших депутатов проголосовали за отмену военного положения в стране. На этом фоне У Вон Сик потребовал, чтобы президент страны немедленно отменил военное положение.

Президент страны согласился оформить отмену военного положения на ближайшем заседании правительства. Вместе с тем он призвал парламент Южной Кореи немедленно прекратить мешать нормальному функционированию государства.

После этого члены главной оппозиционной Демократической партии потребовали немедленной отставки Юн Сок Еля, пригрозив ему процедурой импичмента. О своей отставке уже сообщило руководство администрации президента.