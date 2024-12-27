Медведев предложил Южной Корее начать "Игру в кальмара" после импичментов

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После того как в Южной Корее дважды подряд был объявлен импичмент президенту Юн Сок Елю и исполняющему обязанности главы страны, премьер-министру Хан Дон Су, властям следовало бы организовать "Игру в кальмара" для членов правительства. Такое мнение выразил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем аккаунте в соцсети X.

"Южная Корея снова делает это: один импичмент за другим! <...> Запасаемся попкорном!" – написал политик.

Оба импичмента в Южной Корее произошли в декабре. Первое голосование по вопросу импичмента Юн Сок Елю состоялось в парламенте 7 декабря. Однако тогда его так и не объявили из-за бойкота со стороны правящей партии. Тем не менее Юн Сок Ель заявил, что готов пройти через процедуру импичмента или расследования против него.

Его организовали после того, как глава государства ввел военное положение в стране. Тогда он заявил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

Повторное голосование по вопросу импичмента было проведено 14 декабря. Парламент Южной Кореи выступил за отстранение лидера страны от власти.

Затем 27 декабря парламент объявил импичмент Хан Док Су. В поддержку решения проголосовали 192 депутата, в то время как для процедуры требовалось не менее 151 положительного голоса.