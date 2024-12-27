Парламент Южной Кореи объявил импичмент и. о. президента

Фото: ТАСС/АР

Исполняющему обязанности президента Южной Кореи премьер-министру Хан Док Су был объявлен импичмент парламентом государства, сообщает телеканал MBC.

В поддержку решения проголосовали 192 депутата, в то время как для процедуры требовалось не менее 151 положительного голоса. Депутаты от правящей партии не приняли участие в голосовании.

Ранее импичмент объявляли президенту страны Юн Сок Елю. Первое голосование по вопросу состоялось в парламенте 7 декабря. Однако тогда его так и не объявили из-за бойкота со стороны правящей партии. Тем не менее Юн Сок Ель заявил, что готов пройти через процедуру импичмента или расследования против него.

Его организовали после того, как глава государства ввел военное положение в стране. Тогда он заявил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

Повторное голосование по вопросу импичмента было проведено 14 декабря. Парламент Южной Кореи выступил за отстранение лидера страны от власти.