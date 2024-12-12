Начальник штаба армии Южной Кореи отстранен от должности

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Начальник штаба Сухопутных войск Южной Кореи Пак Ан Су, который был назначен командующим военным положением в стране в ночь на 4 декабря, отстранен от исполнения обязанностей, сообщает агентство "Ренхап".

По его данным, Минобороны страны приняло такое решение 12 декабря, тогда как Пак Ан Су подал президенту Юн Сок Елю прошение об отставке еще в день отмены военного положения – 4 декабря. Тогда президент не принял отставку, сославшись на соображения безопасности.

Между тем Минобороны уже освободило от исполнения обязанностей шестерых высокопоставленных армейских командующих из разных подразделений на фоне продолжающегося расследования дела о военном положении.

Пак Ан Су в рамках введенного положения был назначен ответственным за его реализацию. В частности, он подписал указ, который содержал принимаемые меры. Выступая на слушаниях в парламенте, Пак Ан Су заявлял, что узнал о введении военного положения только из телеобращения президента и не участвовал в подготовке соответствующего президентского указа.

7 декабря в парламенте Республики Корея состоялось голосование по импичменту президента, который объявлен не был из-за бойкота со стороны правящей партии. Тем не менее Юн Сок Ель заявил, что готов пройти через процедуру импичмента или расследования против него.

3 декабря глава государства ввел военное положение в стране. По данным СМИ, он заявил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

Спустя время южнокорейский парламент приостановил работу. В свою очередь, спикер парламента страны У Вон Сик объявил режим военного положения в республике недействительным. На заседании он сказал, что все 190 присутствовавших депутатов проголосовали за отмену военного положения.

Президент Южной Кореи согласился оформить отмену военного положения. Вместе с тем он призвал парламент немедленно прекратить мешать нормальному функционированию страны.

После члены Демократической партии потребовали немедленной отставки Юн Сок Еля. Данная партия вместе с пятью оппозиционными фракциями Южной Кореи направили в парламент проект импичмента против президента страны.