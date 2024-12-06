Yonhap: Лидер правящей партии Южной Кореи призвал к отставке президента

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Лидер правящей партии Южной Кореи "Гражданская сила" Хан Дон Хун призвал как можно скорее остановить полномочия президента страны Юн Сок Еля. Об этом сообщает Yonhap News.

"Учитывая вновь открывшиеся факты, я считаю необходимым незамедлительно отстранить президента Юн Сок Еля от исполнения своих обязанностей, чтобы защитить Республику Корея и ее народ", – заявил он.

Глава партии считает, что в случае продолжения работы президента ситуации, похожие на недавнее объявление военного положения, могут вновь повторяться.

Президент Южной Кореи ввел военное положение в стране 3 декабря. По данным СМИ, он заявил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

Спустя время южнокорейский парламент приостановил работу. В свою очередь, спикер парламента страны У Вон Сик объявил режим военного положения в республике недействительным. На заседании он сказал, что все 190 присутствовавших депутатов проголосовали за отмену военного положения.

Президент Южной Кореи согласился оформить отмену военного положения. Вместе с тем он призвал парламент немедленно прекратить мешать нормальному функционированию страны.

После члены Демократической партии потребовали немедленной отставки Юн Сок Еля. Данная партия вместе с пятью оппозиционными фракциями Южной Кореи направили в парламент проект импичмента против президента страны.

По данным СМИ, парламент уже внес на рассмотрение предложение о вынесении импичмента Юн Сок Елю. Голосование должно быть проведено в течение 24–72 часов.