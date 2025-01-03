Силовики в Южной Корее прибыли в резиденцию президента для его ареста

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Южнокорейские правоохранители прибыли в резиденцию президента страны Юн Сок Еля, чтобы арестовать его по делу о мятеже. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников.

"Мы приступили к исполнению ордера на задержание президента", – говорится в сообщении ведомства.

Агентство отмечает, что около резиденции Юн Сок Еля собрались его сторонники, организовавшие там митинг в поддержку президента.

После прибытия силовиков на территории резиденции начались столкновения между правоохранителями и военными, охраняющими здание и самого президента. Так, военнослужащие заблокировали проход в резиденцию для сотрудников полиции.

Представители Юн Сок Еля при этом заявили о незаконности попытки его ареста. Они пообещали, что примут ответные меры в рамках закона.

В конце декабря суд в Южной Корее утвердил ордер на арест Юн Сок Еля в рамках расследования дела об импичменте и военном положении. Главу Южной Кореи подозревают в мятеже и препятствовании осуществлению исполнительной власти.

Первое голосование по вопросу импичмента Юн Сок Елю состоялось в парламенте 7 декабря. Однако тогда его так и не объявили из-за бойкота со стороны правящей партии. Тем не менее Юн Сок Ель заявил, что готов пройти через процедуру импичмента или расследования против него.

Его организовали после того, как глава государства ввел военное положение в стране. Тогда он заявил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

Повторное голосование по вопросу импичмента было проведено 14 декабря. Парламент Южной Кореи выступил за отстранение лидера страны от власти.

Затем, 27 декабря, парламент объявил импичмент премьер-министру Хан Док Су. В поддержку решения проголосовали 192 депутата, в то время как для процедуры требовалось не менее 151 положительного голоса.