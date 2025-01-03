News1: правоохранительные органы Южной Кореи приостановили попытку ареста президента

Фото: AP Photo/Ministerio de Unificación de Corea del Sur vía AP

Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих Южной Кореи приняло решение приостановить исполнение ордера на арест президента страны Юн Сок Еля. Об этом сообщило агентство News1.

По данным Yonhap, причиной стала невозможность его исполнения после более 5 часов противостояния с охраной главы государства.

В исполнении ордера задействовали 150 человек, из которых 80 человек прошли на территорию резиденции, а остальные 70 полицейских ждали за ее пределами. В результате охрана президента отказала следствию в обыске, сославшись на законодательство.

Противостояние следователей и правоохранительных органов со Службой охраны президента и относящимся к ней военным подразделением Командования обороны столицы продолжалось более 5 часов. После этого было решено прекратить операцию.

Решение о дальнейших действиях примут после их рассмотрения.

"Мы выражаем глубокое сожаление в связи с отказом подозреваемого соблюдать законные процедуры", – сказали следователи.

В конце декабря суд в Южной Корее утвердил ордер на арест Юн Сок Еля в рамках расследования дела об импичменте и военном положении. Главу Южной Кореи подозревают в мятеже и препятствовании осуществлению исполнительной власти.

Первое голосование по вопросу импичмента Юн Сок Елю состоялось в парламенте 7 декабря. Однако тогда его так и не объявили из-за бойкота со стороны правящей партии. Тем не менее Юн Сок Ель заявил, что готов пройти через процедуру импичмента или расследования против него.

Его организовали после того, как глава государства ввел военное положение в стране. Тогда он заявил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

Повторное голосование по вопросу импичмента было проведено 14 декабря. Парламент Южной Кореи выступил за отстранение лидера страны от власти.

Затем, 27 декабря, парламент объявил импичмент премьер-министру Хан Док Су. В поддержку решения проголосовали 192 депутата, в то время как для процедуры требовалось не менее 151 положительного голоса.

