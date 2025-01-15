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ПВО уничтожила беспилотник в Тамбовской области
Фото: Министерство обороны РФ
Силы ПВО уничтожили вечером 14 января беспилотник в поселке Новая Ляда Тамбовской области. Об этом сообщили в телеграм-канале правительства региона.
Остатки БПЛА были обнаружены в районе улицы Юбилейной. Дрон зацепился за ветви дерева и взорвался. В одном из местных домов есть незначительные разрушения. Пострадавших среди мирных жителей нет.
В данный момент на месте находятся и задействованы все необходимые силы и средства.
Помимо Тамбовской области, вражеские дроны были уничтожены накануне вечером над Орловской, Белгородской и Липецкой областями.
Еще два беспилотника самолетного типа сбили над юго-восточной частью Луганска. Предварительно, разрушений и пострадавших не выявлено.
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