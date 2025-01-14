14 января, 23:53Происшествия
Средства ПВО сбили три беспилотника над тремя регионами РФ
Фото: 123RF/boscorelli
Дежурные средства ПВО уничтожили вечером 14 января три украинских беспилотника над Орловской, Белгородской и Липецкой областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, дроны ВСУ были сбиты в период с 20:00 до 22:00 по московскому времени.
На месте падения беспилотников в Липецкой области уже работают оперативные службы. Власти региона также призвали местных граждан не размещать в сети фото и видео, связанные с последствиями атак дронов или их пролетов.
Кроме того, системы ПВО уничтожили два беспилотника самолетного типа над Луганском. Воздушные цели были сбиты над юго-восточной частью города. Предварительно, разрушений и пострадавших не выявлено.