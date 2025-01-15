Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили село Украинка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Занять населенный пункт удалось в результате наступления подразделений российской группировки войск "Центр". Российские войска нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Щербиновка, Шевченко, Дзержинск, Славянка, Нововасилевка, Тарасовка, Барановка, Воздвиженка, Петровка, Лысовка, Петропавловка и Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики.

В результате две бригады нацгвардии, представители "Иностранного легиона", а также другие формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) только на этом направлении лишились более 560 военных, а также танка Leopard, 4 боевых бронемашин, 6 автомобилей и 6 артиллерийских орудий.

Ранее бойцы российской группировки "Центр" освободили населенный пункт Песчаное в ДНР, затем подразделениями группировок "Запад" и "Восток" удалось взять под контроль населенные пункты Терны и Нескучное.

По версии зарубежных СМИ, ВС РФ имеют возможность войти в Днепропетровскую область Украины. Так, с начала года российская армия оказалась всего в 7 километрах от границы с Украиной.

