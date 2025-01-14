Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенные пункты Терны и Нескучное в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

Село Терны удалось занять подразделениями группировки войск "Запад". Российские силы нанесли поражение технике и живой силе двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Загоруйковка, Богуславка, Лозовая в Харьковской области, Ивановка и Торское.

Потери противника составили до 600 солдат, танк, восемь боевых бронемашин, включая две американских и одну турецкую, а также 13 автомобилей и пять артиллерийских орудий. ВС РФ уничтожили три склада боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Группировка войск "Восток", помимо освобождения Нескучного, нанесла поражение противнику в районах населенных пунктов Константинополь, Великая Новоселка, Новополь, Богатырь, Времевка в ДНР и Новодаровка в Запорожской области. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, семь авто, два артиллерийских орудия.

До этого российская армия освободила населенный пункт Шевченко. Позже под контроль ВС РФ перешли Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области, а затем российские бойцы взяли под контроль населенный пункт Песчаное.

