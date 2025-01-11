Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия освободила населенный пункт Шевченко в ДНР. Министерство обороны РФ опубликовало в своем телеграм-канале ежедневную сводку о ходе спецоперации.

Взять село под контроль удалось благодаря подразделениям группировки "Центр".

Кроме того, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике трех украинских механизированных бригад в районах населенных пунктов Срибное, Алексеевка, Гришино и Белицкое.

Ранее стало известно об освобождении города Курахово. Вражеские войска потеряли 80% находившегося там личного состава – свыше 12 тысяч военнослужащих. После завершения операции в этом районе ВС РФ вышли на оперативный простор, что позволит ускорить освобождение других территорий ДНР, пояснили в Минобороны.

До этого российские военные группировки "Центр" освободили населенный пункт Новооленовка в Донецкой Народной Республике.

