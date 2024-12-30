ВС РФ освободили населенный пункт Новооленовка в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Новооленовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские силы нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригаде морской пехоты и штурмовой бригаде национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Воздвиженка, Даченское и Песчаное ДНР, а также отразили 11 контратак противника.

В результате ВСУ потеряли до 420 военных, два танка, в том числе Leopard, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, боевую бронированную машину "Snatch", пять пикапов, самоходную артиллерийскую установку "Богдана", два орудия Д-20, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", три гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Новый Труд в ДНР. Группировка войск "Центр" смогла вытеснить противника с указанной территории.

Кроме того, российские войска взяли под контроль населенные пункты Новый Комар и Зеленовка. Были поражены формирования горно-штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Богатырь, Великая Новоселка, Зеленое Поле и Времевка ДНР.

