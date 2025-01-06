Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения группировки "Центр" установили контроль в населенном пункте Даченское в ДНР. Министерство обороны России опубликовало в своем телеграм-канале ежедневную сводку о ходе спецоперации.

Кроме того, за минувшие сутки военнослужащие подразделения отразили 14 контратак противника, в результате чего ВСУ потеряли до 535 военнослужащих, четыре танка и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град".

Ранее стало известно об освобождении города Курахово. Вражеские войска потеряли 80% находившегося там личного состава – свыше 12 тысяч военнослужащих. После завершения операции в этом районе ВС РФ вышли на оперативный простор, что позволит ускорить освобождение других территорий ДНР, пояснили в Минобороны.

До этого российские военные группировки "Центр" освободили населенный пункт Новооленовка в Донецкой Народной Республике.

