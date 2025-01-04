Фото: Министерство обороны РФ

Российская армия может войти в Днепропетровскую область Украины уже через несколько недель, уверен обозреватель немецкого Bild Юлиан Репке.

Такой сценарий, по оценкам обозревателя, является ужасным для украинского правительства. Он утверждает, что с начала года Вооруженные силы РФ уже взяли под контроль 8 деревень к югу от Красноармейская в ДНР и оказались в 7 километрах от границы с Украиной.

ВС РФ не атакуют сам Красноармейск, а обходят его с юга, используя применяемую ранее успешную стратегию, написал журналист. Армия РФ, подчеркнул он, "по-прежнему неудержима в своем продвижении".

Так, за последние дни декабря 2024 года ВС РФ освободили населенные пункты Красное, Сторожевое и Гигант в ДНР. При этом Вооруженные силы Украины продолжают нести потери. В частности, только за 4 января на курском направлении они лишились 540 военных и 4 танков.

