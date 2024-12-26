Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия освободила населенный пункт Гигант в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны России.

"В результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Гигант ДНР. Нанесено поражение формированиям механизированной и аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Курахово, Часов Яр и Дружковка", – говорится в сообщении.

Как уточнили в оборонном ведомстве, потери ВСУ составили до 230 военнослужащих.

Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Новый Труд в ДНР. Группировка войск "Центр" смогла вытеснить противника с указанной территории.

До этого российские войска взяли под контроль населенные пункты Новый Комар и Зеленовка. Были поражены формирования горно-штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Богатырь, Великая Новоселка, Зеленое Поле и Времевка ДНР.