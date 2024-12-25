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25 декабря, 23:59

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РИА Новости: взрывы прогремели в Херсоне и Павлограде на Украине

СМИ сообщают о взрывах в Херсоне и Павлограде на Украине

Фото: 123RF/bryanwilkinson

Взрывы прогремели в контролируемом ВСУ городе Херсон в третий раз за сутки. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

Кроме того, звуки взрывов слышны в Павлограде Днепропетровской области Украины.

На данный момент сигнал воздушной тревоги звучит в Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях страны.

Ранее, в ночь на 25 декабря взрывы прогремели в Киеве и Запорожье.

До этого, 20 декабря, ВС РФ в ответ на атаку ВСУ по Ростовской области нанесли групповой удар по Украине высокоточным оружием большой дальности.

ВС РФ ударили по военным аэродромам на Украине

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