РИА Новости: взрывы прогремели в Херсоне и Павлограде на Украине

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Взрывы прогремели в контролируемом ВСУ городе Херсон в третий раз за сутки. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

Кроме того, звуки взрывов слышны в Павлограде Днепропетровской области Украины.

На данный момент сигнал воздушной тревоги звучит в Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях страны.

Ранее, в ночь на 25 декабря взрывы прогремели в Киеве и Запорожье.

До этого, 20 декабря, ВС РФ в ответ на атаку ВСУ по Ростовской области нанесли групповой удар по Украине высокоточным оружием большой дальности.