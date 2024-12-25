Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 07:39

Политика
Главная / Новости /

ТАСС: на Украине вводят превентивные отключения света на фоне воздушной тревоги

Превентивные отключения света вводят на Украине на фоне воздушной тревоги – СМИ

Фото: depositphotos/chungking

Превентивные отключения электроэнергии вводятся на Украине на фоне масштабной воздушной тревоги, объявленной на всей территории страны. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

В Харькове прогремели многочисленные взрывы, по данным украинских СМИ, их было не менее десяти. Кроме того, сообщается о взрывах в городе Днепре на юго-востоке страны.

Ранее этой ночью взрывы прогремели в Киеве и Запорожье.

До этого, 20 декабря, ВС РФ в ответ на атаку ВСУ по Ростовской области нанесли групповой удар по Украине высокоточным оружием большой дальности.

ВС РФ ударили по военным аэродромам на Украине

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика