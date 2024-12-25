ТАСС: на Украине вводят превентивные отключения света на фоне воздушной тревоги

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Превентивные отключения электроэнергии вводятся на Украине на фоне масштабной воздушной тревоги, объявленной на всей территории страны. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

В Харькове прогремели многочисленные взрывы, по данным украинских СМИ, их было не менее десяти. Кроме того, сообщается о взрывах в городе Днепре на юго-востоке страны.

Ранее этой ночью взрывы прогремели в Киеве и Запорожье.

До этого, 20 декабря, ВС РФ в ответ на атаку ВСУ по Ростовской области нанесли групповой удар по Украине высокоточным оружием большой дальности.