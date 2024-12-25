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РИА Новости: взрывы прогремели в Киеве и Запорожье

СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Фото: 123RF/bryanwilkinson

Взрывы прогремели в Киеве на фоне объявленной в украинской столице и еще десяти регионах страны воздушной тревоги. Об этом со ссылкой на СМИ пишет РИА Новости.

Сообщается, что взрывы прогремели также в Запорожье. Подробности произошедшего не сообщаются.

В ночь на 24 декабря в столице Украины также были слышны взрывы.

До этого, 20 декабря, российские войска в ответ на атаку Украины по Ростовской области нанесли высокоточным оружием большой дальности групповой удар по пункту управления СБУ в Киеве и позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.

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