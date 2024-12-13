Экстренные отключения света произошли в Киеве

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В Киеве произошли экстренные отключения света. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко уточнил на своей странице в Facebook (владелец – компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена), что экстренные отключения электричества фиксируются на всей территории страны.

Сейчас, как он утверждает, специалисты принимают меры для минимизации последствий случившегося.



Экстренные отключения света произошли на фоне прозвучавших 13 декабря взрывов в Киеве и в районе Вышгорода Киевской области. СМИ сообщали, что в столице Украины также работали средства противовоздушной обороны (ПВО).