ТАСС: в Киеве и Киевской области произошли взрывы

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Взрывы прогремели в Киеве и в районе Вышгорода в Киевской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.
Уточняется, что в украинской столице работают средства ПВО.
В начале месяца ВС РФ поразили военные аэродромы ВСУ и цех производства БПЛА самолетного типа. Удар по целям ВС РФ нанесли оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.
ВС РФ нанесли мощнейший удар по целям на Украине