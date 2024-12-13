ТАСС: в Киеве и Киевской области произошли взрывы

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Взрывы прогремели в Киеве и в районе Вышгорода в Киевской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

Уточняется, что в украинской столице работают средства ПВО.

В начале месяца ВС РФ поразили военные аэродромы ВСУ и цех производства БПЛА самолетного типа. Удар по целям ВС РФ нанесли оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.