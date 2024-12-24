РИА Новости: взрывы прогремели в Киеве на Украине

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Взрывы прогремели в Киеве на фоне объявленной в украинской столице воздушной тревоги. Об этом со ссылкой на СМИ сообщает РИА Новости.

Отмечается, что предупреждение об угрозе с воздуха было объявлено в Киевской области с 04:51, а в Киеве – с 04:59 по московскому времени.

Ранее, 20 декабря, российские войска ответ на атаку Украины по Ростовской области нанесли высокоточным оружием большой дальности групповой удар по пункту управления СБУ и позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.

Кроме того, удар был нанесен по конструкторскому бюро "Луч", которое занимается разработкой и выпуском комплекса "Нептун" и крылатых ракет наземного базирования РСЗО "Ольха". Все снаряды достигли своих целей.