Зеленский назвал удары ВС РФ по энергетике Украины одними из самых масштабных

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Массированный удар по энергетическим объектам Украины, который был нанесен Вооруженными силами России 13 декабря, стал одним из самых масштабных. Такое мнение выразил украинский президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

О массированном ударе по критически важным объектам Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса (ВПК), стало известно днем 13 декабря. ВС РФ использовали для этого высокоточные средства поражения большой дальности воздушного и морского базирования и ударные БПЛА.

На всей территории Украины фиксировались экстренные отключения электричества, о чем сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. При этом утром 13 декабря в Киеве и в районе Вышгорода Киевской области прозвучали взрывы.

Как сообщили в Минобороны РФ, все объекты были поражены. Кроме того, в ведомстве объяснили, что удар был нанесен в ответ на атаку шестью ракетами ATACMS по военному аэродрому Таганрог, которая произошла в ночь на 11 декабря.