Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенный пункт Надия в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

Выбить противника из населенного пункта удалось благодаря успешным наступательным действиям подразделений группировки войск "Запад".

В ходе боев российские военные нанесли поражение живой силе и технике пяти украинских бригад. Столкновения произошли в районах Двуречной, Глушковки, Ивановки, Загрызово и Зеленого Гая в Харьковской области, а также Торского в ДНР и в районе Серебрянского лесничества. Кроме того, удалось отразить контратаку штурмовой группы ВСУ.

При этом потери украинских формирований составили до 590 военнослужащих. Также ВС РФ уничтожили боевую машину пехоты, три пикапа, 152-миллиметровое орудие Д-20, три 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и боевую машину 122-миллиметровой реактивной системы залпового огня Striga чешского производства. Восстановлению также не подлежат два бронетранспортера М113, два бронеавтомобиля HMMWV, 105-миллиметровое орудие М101 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Вместе с тем удалось уничтожить склад боеприпасов.

Ранее российские военные группировки "Центр" освободили населенный пункт Новооленовка в Донецкой Народной Республике. В ходе боев за него военные РФ нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригаде морской пехоты и штурмовой бригаде национальной полиции Украины.

Кроме того, российские войска взяли под контроль населенные пункты Новый Комар и Зеленовка. Были поражены формирования горно-штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Богатырь, Великая Новоселка, Зеленое Поле и Времевка ДНР.