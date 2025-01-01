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Потери украинской армии с 24 февраля 2022 года превысили 1 миллион человек убитыми и ранеными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны России.

Так, в 2022 году потери ВСУ составили 118,5 тысячи человек, в 2023 году – 405,4 тысячи военных. При этом в уже прошедшем 2024 году Киев потерял свыше 595 тысяч человек убитыми и ранеными, что превысило суммарные потери первых двух лет СВО.

Подсчеты агентства были проведены на основе сводок, а также материалов итоговой коллегии и брифинга начальника Генерального штаба ВС РФ.

В конце декабря российская армия взяла под контроль населенный пункт Новотроицкое в ДНР. Освободить поселок удалось благодаря усилиям группировки войск "Центр".

По данным зарубежных СМИ, украинские военные надеются на перемирие с Россией в 2025 году, поскольку хотят передышки. Солдаты ВСУ жалуются, что исчерпали силы из-за боевых действий. Они также указали на катастрофическую нехватку личного состава на ключевых тыловых позициях.