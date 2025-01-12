12 января, 12:54Политика
ВС РФ освободили населенные пункты Янтарное и Калиново
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
За минувшие сутки российская армия взяла под контроль Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области. Министерство обороны РФ опубликовало ежедневную сводку о ходе спецоперации в своем телеграм-канале.
Так, подразделения группировки войск "Южная" освободили Янтарное, а военные группировки войск "Запад" – Калиново.
При этом противник потерял до 410 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Запад" и до 250 человек в зоне группировки "Южная".
Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Шевченко в ДНР. Взять село под контроль удалось благодаря подразделениям группировки "Центр". Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике трех украинских механизированных бригад в районах населенных пунктов Срибное, Алексеевка, Гришино и Белицкое.
ВС РФ заняли населенный пункт Надия в ЛНР