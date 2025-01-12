ВС РФ освободили населенные пункты Янтарное и Калиново

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За минувшие сутки российская армия взяла под контроль Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области. Министерство обороны РФ опубликовало ежедневную сводку о ходе спецоперации в своем телеграм-канале.

Так, подразделения группировки войск "Южная" освободили Янтарное, а военные группировки войск "Запад" – Калиново.

При этом противник потерял до 410 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Запад" и до 250 человек в зоне группировки "Южная".

Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Шевченко в ДНР. Взять село под контроль удалось благодаря подразделениям группировки "Центр". Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике трех украинских механизированных бригад в районах населенных пунктов Срибное, Алексеевка, Гришино и Белицкое.

