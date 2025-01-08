ВС РФ взяли в плен 18 военнослужащих ВСУ западнее Курахова в ДНР

Фото: Министерство обороны РФ

Российские войска взяли в плен 18 военнослужащих 46-й аэромобильной бригады ВСУ западнее Курахова в ДНР. Министерство обороны РФ опубликовало в своем официальном телеграм-канале ежедневную сводку о ходе спецоперации.

"Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Белогоровка, Часов Яр, Васюковка и Янтарное ДНР", – говорится в публикации.

Кроме того, российская армия сумела противостоять трем контратакам. Вражеские войска потеряли свыше 280 военных.

Ранее ВС РФ пресекли попытку формирований Вооруженных сил Украины прорваться на курском направлении. Противник надеялся таким образом остановить наступление российских сил. ВСУ совершили контратаку штурмовыми группами в направлении населенного пункта Большое Солдатское. Однако их удалось подавить благодаря усилиям подразделений группировки войск "Север".

