06 января, 14:29Происшествия
ВС РФ пресекли попытку прорыва ВСУ на курском направлении
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские военные пресекли попытку формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться на курском направлении. Основные силы киевского режима были уничтожены на подступах к хутору Бердин, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, украинские формирования пытались прорваться, надеясь таким образом остановить наступление российских сил. ВСУ совершили контратаку штурмовыми группами в направлении населенного пункта Большое Солдатское. Однако их удалось подавить благодаря усилиям подразделений группировки войск "Север".
При этом потери украинской стороны составили более 150 военнослужащих. Также восстановлению не подлежат 4 украинских танка, 2 боевые машины пехоты, 16 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения.
Бои с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.
По последним данным, общие потери ВСУ за все время боевых действий на курском направлении превысили 49 тысяч военных, 273 танка, 209 боевых машин пехоты, 340 артиллерийских орудий и прочей военной техники.
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