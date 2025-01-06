Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные пресекли попытку формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться на курском направлении. Основные силы киевского режима были уничтожены на подступах к хутору Бердин, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, украинские формирования пытались прорваться, надеясь таким образом остановить наступление российских сил. ВСУ совершили контратаку штурмовыми группами в направлении населенного пункта Большое Солдатское. Однако их удалось подавить благодаря усилиям подразделений группировки войск "Север".

При этом потери украинской стороны составили более 150 военнослужащих. Также восстановлению не подлежат 4 украинских танка, 2 боевые машины пехоты, 16 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

По последним данным, общие потери ВСУ за все время боевых действий на курском направлении превысили 49 тысяч военных, 273 танка, 209 боевых машин пехоты, 340 артиллерийских орудий и прочей военной техники.