Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО РФ ликвидировали ракету ВСУ над Курской областью, следует из данных регионального оперштаба.

В штабе поблагодарили бойцов, которые защищают приграничные территории.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Общие потери ВСУ за все время боевых действий на курском направлении превысили 49 тысяч военных, 273 танка, 209 боевых машин пехоты, 340 артиллерийских орудий и прочей военной техники.

В ночь на 6 января российская группировка войск "Север" отразила две контратаки украинских штурмовых групп в Курской области. Кроме того, подразделения группировки в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям четырех механизированных, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и пяти соединениям территориальной обороны в районах нескольких населенных пунктов.

