Завершено дело четырех военнослужащих ВСУ по обвинению в терактах в Курской области

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении военнослужащих 44-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые обвиняются в терактах в Курской области. Об этом пресс-служба СК России сообщила в телеграм-канале.

Речь идет об Иване Фурлете, Юрии Задорожном, Юрии Сыченко и Юрии Хаюке. По информации следствия, в августе 2024 года обвиняемые, имея при себе автоматическое стрелковое и крупнокалиберное огнестрельное оружие, а также взрывные устройства, незаконно пересекли границу РФ. В селе Снагость Кореневского района Курской области эти мужчины запугивали местных жителей, занимали частные дома, запрещали гражданам передвигаться, а также неоднократно открывали огонь на поражение по российским военным и мирному населению, рассказали в ведомстве.

В данный момент обвиняемые находятся в месте содержания военнопленных, уточнили в СК.

Ранее следователи завели дело на гражданина Норвегии Аслана Очерхаджиева, который заочно подозревается в наемничестве и совершении теракта. По информации правоохранителей, мужчина вместе с другими наемниками под руководством представителя ВФУ проник в Курскую область. Там злоумышленники совершали преступления против местных жителей.

СК принимает меры для установления местонахождения Очерхаджиева и его соучастников.