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Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском превысили 49 тысяч военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также в ведомстве отметили, что за время боевых действий на курском направлении противник потерял 273 танка, 209 боевых машин пехоты, 340 артиллерийских орудий, а также 1 461 боевую бронированную машину и 1 407 автомобилей.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее назвал вторжение в Курскую область "сильным козырем" на переговорах по урегулированию конфликта. Он уверен, что операция может оказать значительное влияние на ход переговоров.

