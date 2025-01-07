Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За минувшие сутки российская армия поразила инфраструктуру военных аэродромов и склады оружия украинских войск в 164 районах. Министерство обороны России опубликовало в своем телеграм-канале ежедневную сводку о ходе спецоперации.

Для этого были привлечены силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии, а также беспилотники. Удары также пришлись по скоплениям живой силы и техники противника.

Ранее российские военные пресекли попытку формирований Вооруженных сил Украины прорваться на курском направлении. Вражеские войска надеялись таким образом остановить наступление российских сил. ВСУ совершили контратаку штурмовыми группами в направлении населенного пункта Большое Солдатское. Однако их удалось подавить благодаря усилиям подразделений группировки войск "Север".

