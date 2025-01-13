Российские бойцы освободили Песчаное в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Бойцы ВС РФ освободили населенный пункт Песчаное в Донецкой Народной Республике (ДНР), передает пресс-служба Минобороны РФ.

Военные действия провели солдаты подразделений группировки войск "Центр", подчеркнули в оборонном ведомстве.

В первую неделю 2025 года силы Южной группировки войск ВС РФ окончательно взяли под контроль город Курахово. Противник в ходе боев за город утратил 80% находившегося там личного состава – более 12 тысяч военных. Также украинцы потеряли в городе около 3 тысяч единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков и других бронемашин.

13-го числа военнослужащие начали эвакуацию оставшихся жителей города. Как отметили в МО РФ, все люди долго ждали этого дня и, когда оказались вне зоны боевых действий, "не могли сдержать радостных эмоций".