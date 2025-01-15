Депутат Хамитов предложил запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями

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Возрастной ценз для пользования социальными сетями можно ввести в целях защиты детей до 14 лет от всех опасностей в интернете, заявил депутат Госдумы Амир Хамитов.

Парламентарий подчеркнул, что соцсети из средства общения порой могут превратиться в инструмент деструктивной пропаганды. По его словам, взрослому человеку удается фильтровать полученную в Сети информацию, однако у ребенка подобной внутренней защиты еще нет.

"Не секрет, что именно в соцсетях ищут своих жертв педофилы и другие извращенцы, именно там ведется и антироссийская пропаганда, там же вербуют в свои ряды и приверженцы деструктивных культов", – цитирует Хамитова РИА Новости.

Депутат отметил, что возрастной ценз для пользователей соцсетей обладает многими преимуществами. По его словам, полезную информацию дети могут получить из других источников, например, образовательных ресурсов и книг. При этом "информационному мусору", способному навредить формирующейся психике ребенка, будет поставлен мощный заслон.

"Ранее стало известно, что Индонезия может ввести минимальный возрастной порог для доступа к соцсетям. Они, по сути, последовали примеру Австралии, где с ноября прошлого года детям до 16 лет запрещено пользоваться соцсетями и заводить новые аккаунты. Думаю, что в современных условиях такие решения вполне оправданы", – заключил Хамитов.

Ранее генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский заявил, что детям в России не будут запрещать пользоваться интернетом и социальными сетями. При этом он отметил, что в стране все равно необходима настройка использования интернет-ресурсов, чтобы дети не сталкивались с деструктивным контентом. Гореславский также подчеркнул, что информация в интернете должна быть разделена и соответствовать определенной категории людей.