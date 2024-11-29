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29 ноября, 05:59

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Глава ИРИ Гореславский: в России не планируют запрещать детям пользоваться интернетом

Детям в России не будут запрещать пользоваться интернетом – глава ИРИ

Фото: 123RF/olegmalyshev

Детям в России не будут запрещать пользоваться интернетом и социальными сетями, подобная тенденция вряд ли дойдет до страны. Об этом заявил генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский.

"Культура запретов – полностью запретить ребенку делать что-то – мне кажется, в России в принципе невозможна. Всегда традиционно в русском обществе это балансировалось именно культурой семьи и в какой-то степени школой", – приводит его слова РИА Новости.

Гендиректор ИРИ отметил, что в России все равно необходима настройка использования интернет-ресурсов, чтобы дети не сталкивались с деструктивным контентом. Гореславский также подчеркнул, что информация в интернете должна быть разделена и соответствовать определенной категории людей.

Ранее психиатр Юлия Глухова предупредила о влиянии интернета и соцсетей на психику. По ее словам, злоупотребление соцсетями и интернетом вызывает у человека зависимость, что приводит к повышенному уровню стресса, усилению общей тревожности и нарушению эмоционального фона.

Врач подчеркнула, что особенно негативное влияние ощущают дети и подростки. Начинается все со снижения успеваемости у школьников, которые вместо уроков проводят много времени за компьютером. Заканчивается при этом повышением риска таких психических расстройств, как депрессия, тревожные расстройства или нарушение сна.

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