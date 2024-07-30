Госдума приняла закон о запрете треш-стримов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

ГД одобрила во втором и третьем чтениях закон, запрещающий распространение информации, в которой содержатся противоправные и насильственные действия, включая треш-стримы. Об этом сказано на сайте Госдумы.

Документ был направлен в нижнюю палату парламента группой сенаторов и депутатов в декабре 2023 года, а в первом чтении его утвердили еще в феврале 2024 года.

Теперь изменения внесут в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Также в документ добавят и само определение треш-стримов, под которым будет пониматься "изображение, оскорбляющее достоинство человека и общественную нравственность, содержащее демонстрацию насильственных и противоправных действий, распространяемое из хулиганских или корыстных побуждений".

Таким образом, после того, как этот закон будет принят, владельцам соцсетей придется следить и предотвращать появление соответствующей информации.

Кроме того, в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" добавили пункт, согласно которому такую информацию нельзя будет демонстрировать среди детской аудитории. Ограничивать распространение соответствующих сведений будет Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры.

Также Госдума утвердила введение штрафов за распространение информации, содержащей изображение противоправных и насильственных действий, включая треш-стримы. За нарушение закона граждан будут штрафовать на сумму от 50 до 100 тысяч рублей, должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, юрлиц – от 800 до 1 миллиона рублей. У граждан также будут конфисковывать оборудование, которое применялось для создания таких материалов.

Кроме того, зампред ГД по безопасности от партии "Единая Россия" Анатолий Выборный выдвинул предложение о блокировке видеоматериалов, демонстрирующих убийства, пытки и насилие. Он считает, что такой контент вредит психике людей всех возрастов, поэтому доступ к такому контенту должны иметь только правоохранительные и следственные органы, которым он может быть полезен при расследовании преступлений.

