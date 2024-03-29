В РФ предложили блокировать видеопубликации с убийствами и пытками в соцсетях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Предложение о блокировке видеоматериалов, демонстрирующих убийства, пытки и насилие, выдвинул зампред комитета Госдумы по безопасности от фракции "Единая Россия" Анатолий Выборный. С такой инициативой он обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву, сообщает газета "Известия".

Выборный заявил, что подобный контент разрушает психику людей всех возрастов, будь то взрослый или подросток. Кроме того, он заметил, что правильные ценности и жизненные установки у детей неверно формируются при просмотре таких материалов.

"За последнюю неделю на нас обрушился поток видео и фото, на которых террористы расстреливают детей и взрослых. Трагедия в "Крокус Сити" показала, что сегодня в социальных сетях, в том числе в телеграм-каналах с миллионной аудиторией, нет никаких границ по трансляции этого ужасного и вопиющего по жестокости контента", – прокомментировал депутат.

Он отметил, что к нему поступает большое количество обращений от граждан, у которых есть дети, с просьбой принять меры, так как на сегодняшний день закон не предусматривает наказание за распространение таких видео.

По мнению парламентария, иметь доступ к такого рода контенту могут только правоохранительные и следственные органы, которым он может пригодиться при расследовании преступлений.

Он также считает необходимым создать рабочую группу, которая будет заниматься вопросами совершенствования правовых механизмов оперативной блокировки в соцсетях контента с демонстрацией жестокости.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила ограничить распространение контента, содержащего опасные "игры" с детьми, и помечать его маркировкой, которая сигнализировала бы о том, что он содержит информацию, представляющую угрозу для ребенка.

Теракт в "Крокусе" случился вечером 22 марта. Вооруженные преступники зашли в здание, стали стрелять по людям, а затем устроили пожар. Согласно последним официальным данным, погибли 143 человека, еще 382 пострадали.

Силовики задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых террористов, которых Басманный суд отправил в СИЗО до 22 мая. Также суд заключил под стражу еще троих фигурантов, а затем арестовал Касимова.

28 марта СК России смог найти и задержать еще одного подозреваемого, участвовавшего в финансировании террористов. Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте злоумышленника.