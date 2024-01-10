Содержащий опасные "игры" с детьми контент призвали снабжать пометкой об угрозе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила ограничить распространение контента, содержащего опасные "игры" с детьми, и помечать его маркировкой, которая сигнализировала бы о том, что он содержит информацию, представляющую угрозу для ребенка. С подобной инициативой омбудсмен выступила на фоне скандала с блогером-миллионником Сергеем Косенко, предположительно, бросившим в сугроб своего двухмесячного сына, передает RT.

Обращение Волынец направила на имя депутатов Госдумы Яны Лантратовой и Александра Хинштейна. По мнению омбудсмена, сейчас в Сети появляется фото- и видеоконтент, где, например, родители подбрасывают новорожденных в воздух, после чего те падают в снег, или где дети катаются на тюбингах, привязанные к автомобилю.

Детский омбудсмен считает, что лица, которые размещают подобный контент, не задумываются о последствиях такого времяпровождения с детьми. Некоторые родители могут повторить опасное поведение, это может привести к необратимым последствиям для жизни и здоровья ребенка, подчеркнула она.



Волынец попросила депутатов поддержать предложение и инициировать разработку соответствующего законопроекта.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина сообщила, что намерена обратиться в Следственный комитет (СК) РФ из-за видео Косенко. Сам блогер утверждает, что на кадрах была кукла, однако пользователи Сети не поверили этим словам и заявили, что видели, как младенец открывал глаза.

Позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Косенко из-за совершения им противоправных действий в отношении младенца. Он также поручил следователям инициировать перед компетентными ведомствами вопросы о выдаче блогера правоохранителям РФ и проведении проверки на предмет соблюдения им налогового законодательства.