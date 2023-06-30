В Госдуме предложили привлечь школьников к созданию видеоконтента про СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Детей необходимо привлечь к созданию цикла видеороликов о специальной военной операции, заявила депутат Госдумы Яна Лантратова.

По ее мнению, интернет и телевидение являются основными источниками информации, большинство детей смотрят новости с помощью постов и видео интернет-блогеров.

"В данной связи предлагается рассмотреть возможность начать производство и публикацию цикла видеороликов под общим названием "За что мы сражаемся?", в которых участники СВО смогут ответить на вопросы детей и школьников, граждан России, доступно рассказать старшеклассникам и подросткам о целях операции и своих личных мотивах участия в боевых действиях", – приводит RT слова Лантратовой.

Депутат добавила, что к реализации идеи можно привлечь участников Юнармии и другую патриотически настроенную молодежь. Кроме того, по ее мнению, практика помогла бы детям развить навыки работы в СМИ.

Ранее сообщалось, что в России выросло число граждан, желающих зарабатывать на собственном блоге.

Треть россиян хотели бы вести блог на тему путешествий и туризма. Столько же создали бы блог на авторскую тематику – о жизни питомцев, здоровье и ремонте. Также среди вариантов авторских блогов назвали темы ремонта бытовой техники, истории анимации и обзоров настольных игр.